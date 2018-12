Facebook

Vor Kurzem machte eines Morgens mein Mobiltelefon seine Augen nicht mehr auf. Egal, was ich versuchte, der Bildschirm blieb dunkel, die Klingel stumm. Ich bin kein Handyfreak: Ich nutze keine Spiele, höre nicht Radio und auch keine Musik, ich schaue mir keine Videos an und nutze die Navi-Funktion nur im Notfall. Dennoch wurde mir in der Reparatur-Woche die enorme Präsenz dieses Dings in meinem Leben bewusst.



Erstens habe ich mir angewöhnt, immer und überall erreichbar zu sein. Zumindest technisch; es gibt schon Momente oder Nummern, bei denen ich nicht abhebe.



Zweitens teilen viele meiner Freunde die Erfahrung, dass ich ein verlässlicher Rückrufer bin. Eine liebe Bekannte aus Wien, dereinst Politikerin und gar nicht zimperlich, versuchte in meiner stummen Zeit viermal mich zu erreichen, ehe sie mir eine total besorgte E-Mail schickte. Drittens erledige ich vom Auto aus (Freisprechanlage!) zahlreiche Dinge, die sich eben telefonisch erledigen lassen. Ohne Handy fühlte ich mich unterwegs völlig isoliert.



Seit einiger Zeit führe ich meinen Terminkalender via Handy, nun war ich völlig desorientiert.



Auch bin ich daran gewöhnt, Einfälle aller Art auf dem integrierten Diktafon zu notieren. Nix, nada, niente, das Geistesblitzgewitter machte Pause.

Ganz zu schweigen von meiner Neigung, dies und jenes zu fotografieren.

Dazu keine ORF-News, kein WhatsApp, keine SMS. Ich fühlte mich umzingelt von Unmöglichkeiten. Willkommen im Neandertal!



Eine Freundin, der ich mein Leid klagte, meinte, sie lasse manchmal ganz bewusst ihr Handy daheim und fühle sich dann unterwegs auf eine neue Art frei. – Ich fürchte, in diese Freiheit muss ich mich noch einüben.