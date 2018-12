Facebook

Ordöpföknödö

Seit letzter Woche weiß ich wieder, was wahre Entspannung bedeutet: in der Sauna anderen Leuten beim Reden zuhören. Wenn man ganz oben sitzt, wird von einem ja eh nur erwartet, dass man stumm vor sich hin schwitzt, aber in den unteren Reihen ist gern Halligalli, da versammeln sich die Anekdotenschleudern, die erst nackert zur Hochform auflaufen.



Meine neue Lieblingssauna befindet sich im schönen Oberösterreich, einem Land, das nicht nur durch köstliche Mostsorten auf sich aufmerksam macht, sondern auch durch einen piekfeinen Dialekt, der sich z.B. dadurch auszeichnet, dass Wörter wie Hebel, Kübel, Semmel dort nicht wie anderswo auf -el enden, sondern auf -ö, fachgerecht also als Hebö, Kübö, Semmö auszusprechen sind. Trotzdem war in der Sauna meine Übersetzungskraft herausgefordert, als die Damen und Herren begannen, ihre liebsten Ördöpfö-Rezepte auszutauschen.



Kurz vor dem Aufguss fiel der Groschen: Der Begriff Ördöpfö, die kluge Leserin, der aufmerksame Leser ahnt es bereits, beschreibt die beliebte Schollenfrucht, aus der man z. B. Pommes, Puffer und Kroketten zubereiten kann, sowie, wie ich seit jenem schicksalhaften Saunabesuch weiß, Ördöpföknödö; welche nicht nur ein köstliches und nahrhaftes Gericht darstellen, sondern meines Wissens auch das schönste Wort der deutschen Sprache mit fünf Ö.