Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Guten Morgen!

Gestern Abend in den Räumen der Kleinen Zeitung in Wien: Martin Kusej, der künftige Burgtheaterdirektor, plauderte mit seinem alten Freund Tobias Moretti über ihre Kunst, ihre Freundschaft, den Reiz von Opern und ihre tiefe Beziehung zur Heimat. Es wurde ein langer Abend, witzig, geistreich, tiefsinnig. Anschließend ließ sich Moretti noch per Chauffeur nach Tirol zum Bergbauernhof seiner Familie kutschieren. In unserer Samstag-Ausgabe finden Sie eine Reportage über das Gespräch, das Schlaglichter auf zwei sehr verschiedene Künstlerpersönlichkeiten warf, die einander in tiefem Respekt verbunden sind.