Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sollte Theresa May sich vom „Vertrauensbeweis“ ihrer Fraktion am Mittwoch neue Rückendeckung erhofft haben, musste sie diese Hoffnung schnell begraben. Während sie in Brüssel vorsprach, brandete in London der Krieg um ihren Brexit und ihre Führungsrolle unverzüglich wieder auf.