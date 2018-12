Facebook

Mit kritischem Blick erkannte der sozialdemokratische Abgeordnete Peter Wittmann, was die Regierungsparteien mit einer Novelle zum Dienstrecht bezwecken: „Es wird nicht im System gespart, sondern das System aufgebläht.“



Was den Unwillen erweckt, ist, dass Kanzler und Vize auch außerhalb ihres Kabinetts ohne Ausschreibung Experten engagieren wollen.

Dass ein Regierungschef Fachleute auf kurzem Weg in seine Dienste nimmt, ist nicht ganz neu. Da holte sich 2014 Kanzler Faymann (SPÖ) trotz heftiger Proteste den Abgeordneten Kai Jan Krainer (SPÖ) als wirtschaftspolitischen Berater ins Kanzleramt. Für eine Gage zwischen 3500 und 7000 Euro monatlich für bloß 20 Stunden die Woche. Zusätzlich zu gut 8000 Euro als Abgeordneter.



Dem kritischen Abgeordneten Wittmann dürfte es damals die Sprache verschlagen haben – er fand sie offenbar wieder, als er vermeinte, Türkis-Blau bei Seitensprüngen mit Experten zu ertappen.