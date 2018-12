Frankreich nach dem Terror "Es ist Macrons Chance, mit seinen Landsleuten wieder eine Seilschaft einzugehen"

Facebook

Und wieder Frankreich. Seit Anfang 2015 kommt das Land nicht mehr zur Ruhe. 240 Menschen starben seit damals bei terroristischen Anschlägen. Charlie Hebdo, Bataclan, Nizza, jetzt Straßburg. Frankreichs Regierung ruft die höchste Sicherheitsstufe für das Land aus. Dabei wurde erst im November des Vorjahres nach fast zwei Jahren der terrorbedingte Ausnahmezustand aufgehoben. Nach dem Anschlag auf die Pariser Konzerthalle Bataclan im November 2015 mit 130 Toten hatte Frankreich das auf den Algerienkrieg zurückgehende Notrecht aktiviert.

Frankreich ist mehr als alle anderen Länder des Westens in den Fokus der Terroristen geraten. Dort lebt die größte muslimische Gemeinde Europas. Clash of Cultures, Muslime gegen Nicht-Muslime gegeneinander auszuspielen, fällt den Terrorkommandos dort leichter. In Frankreich gibt es auch die größte jüdische Gemeinde, und auch gegen die kämpft eine Mördertruppe wie der IS. Die Strategen des Terrors können ihren Krieg nach Europa tragen. Auf Frankreich liegt zudem der Schatten seiner blutigen Kolonialgeschichte: Viele Enkel der Unterdrückten leben heute in Frankreich.

„Dass sich in Frankreich etwas zusammenbraut, war klar“, hat uns der seit 40 Jahren in Paris lebende Schweizer Schriftsteller Paul Nizon einmal gesagt. Er sprach schon vor Jahren von einem Flächenfeuer der Gewalt, das sich über seine Wahlheimat legt. Oft nahm es in den tristen Vorstädten seinen Ausgang, wo Hochhauswüsten die Lebensbedingungen erschweren.

Seit Jahrzehnten versucht jede Regierung in Frankreich, ob linke oder rechte, das Problem der Banlieues, der Vorstädte, in den Griff zu bekommen. Nicolas Sarkozy versuchte es noch verbalbrachial mit dem „Kärcher“, Emmanuel Macron mit mehr finanziellen Mitteln und Förderungen. Gebracht hat beides, bisher, nichts. Die Elterngeneration dieser Banlieue-Bewohner war desillusioniert, in ihrer eigenen Kultur nicht mehr daheim, Franzosen wurden sie aber auch nicht. Ihre Kinder und Kindeskinder erfuhren allerdings die vollkommene Ungerechtigkeit: keine Chance auf gute Schulen, wenig Chance auf Arbeit. Macron, der als Heilsbringer antrat, ermunterte die Wirtschaft mit staatlichen Förderungen, Menschen aus prekären Verhältnissen und aus den gefürchteten Vorstädten anzustellen. Der Erfolg blieb überschaubar. Zudem ließ Macrons Zug nach vorn viele zurück. Die gewaltigen Proteste der Gelbwesten zeugen davon.

Frankreich rangiert bei der Arbeitslosigkeit auf dem viertletzten Platz in der EU. Nur Griechenland, Italien und Spanien schneiden schlechter ab. Frankreich leidet unter einer hohen Schuldenlast, dem Verfall der Industrie und nun auch wieder am Terror.

Die Probleme, die Macron zu stemmen hat, sind hoch wie der Mont Blanc. Es ist aber auch Macrons Chance, nach dem Terroranschlag mit seinen Landsleuten wieder eine Seilschaft einzugehen, um gemeinsam nach oben zu kommen.