Espresso"Probiernkonnmandesjoamol", dachten sich da viele und bedienten sich am Bankomaten

Weltspartag, einmal anders: Ein Bankomat in Stockerau gab statt der erwarteten 20- nur noch 50-Euro-Scheine aus. 30 aufs Haus? Eine noble, wenn auch unerwartete Geste des Instituts, dachten sich da viele – in Zeiten, in denen man auf Sparbücher noch 0,00815 Promille Zinsen bekommt, für Vertragsunterzeichnungen seinen eigenen Füller dabeihaben und beim Rausgehen gleich das Licht abdrehen sollte.