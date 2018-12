Facebook

Nach 17 Jahren als Bischof von Kärnten wurde Alois Schwarz vor Jahresfrist zum Nachfolger von Klaus Küng an die Spitze der Diözese St. Pölten berufen. Zu gründlich schien sein Ruf in Kärnten beschädigt, als dass er sein Amt noch mit Autorität hätte ausüben können. Umgang mit Mitarbeitern, mit Geld, mit Frauen – ein giftiger Mix an Gerüchten und Geschichten schwirrte seit Jahren durch das Land und machte dem Bischof gedeihliche Arbeit unmöglich.

Ob es klug ist, in so einem Fall das Heil in der Versetzung des Umstrittenen zu suchen, wie es die Kirche tat, fragten sich schon damals viele Menschen. Nun zeigen sich die Nebenwirkungen dieser unentschlossenen Scheinlösung.