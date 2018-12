Facebook

"Teke ist am Bodn“, schreibt ein Neunjähriger. Der Bub besucht eine Volksschule, in der über 90 Prozent eine andere Umgangssprache als Deutsch haben. Er sei sehr intelligent, erzählt die Lehrerin und es folgt ein großes ABER: Sein Bildungsweg werde begrenzt bleiben, da es ohne kleine Fördergruppen unmöglich sei, 23 Kindern in vier Jahren Deutsch beizubringen. Sie sei die Einzige, die mit ihnen fehlerfrei Deutsch spreche. „Wie soll ein Kind, das außerhalb der Schule nur türkisch spricht, mit zehn Jahren den Bildungsstand von deutschsprechenden Kindern aufweisen?“, fragt sie. Sie ist überzeugt, dass die jüngste Schulreform anders aussehen würde, wenn der Bildungsminister einmal selbst zwei Stunden 23 Schüler aus der Türkei, Bosnien, Tschetschenien unterrichten würde. Er wüsste dann, dass die Frage der Ziffernnoten ein Nebenschauplatz sei. Wie auch die Erklärungen von Kindern beweisen: „Dieser Smiley, Mama, ist ein Einser und dieser ein Dreier.“