Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jemand steht oben auf dem Zehn-Meter-Brett, tastet sich vor, geht zurück, nimmt Anlauf, bricht ab, lässt sich Mut machen, zeigt Stärke, dann Besorgnis, nimmt allen Mut zusammen, stürzt energisch ganz nach vorne -

und springt dann doch nicht.

Das ist das Bild, das die britische Premierministerin Theresa May abgibt. In letzter Sekunde die Parlamentsabstimmung zu verschieben, weil sich abgezeichnet hatte, dass die Zustimmung zum Deal nicht zustande kommt, mutet wie ein Akt purer Verzweiflung an.

May will weiterverhandeln und die Irlandfrage neu aufrollen. Doch was verhandeln? Die Europäische Union hatte in Einmütigkeit den mühsam erarbeiteten Ausstiegsvertrag abgesegnet, für mehr ist nicht Platz. Oder doch? Zumindest zeitlichen Spielraum hatte man in Aussicht gestellt – fragt sich jetzt nur, wofür eigentlich.

Theresa May zieht beim Brexit die Notbremse. Aber der Zug fährt weiter.