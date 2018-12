Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Schlüssel zur Wende beim Klimaschutz liege weniger bei den mächtigen Staatenlenkern dieser Welt als vielmehr bei den vielen kleineren Akteuren rund um den Globus: bei den Städten, Bundesstaaten, Ländern, Kommunen und Initiativen. So ließ es Arnold Schwarzenegger zu Wochenbeginn in donnernden Worten die Teilnehmer der UN-Klimakonferenz in Kattowitz wissen.