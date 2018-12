Facebook

Politik kann sooo spannend sein! Den gestrigen Nachmittag gebannt im deutschen Fernsehen die Reden der drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz verfolgt, statt am eigenen Bildschirm zu arbeiten. Zum ersten Mal seit 1971 konnten die CDU-Delegierten bei der Wahl ihres Vorsitzenden zwischen mehreren Kandidaten entscheiden. Wie diese Wahl vorbereitet wurde, mit Vorstellungskonferenzen quer durch das gesamte Bundesgebiet, war demokratiepolitisch vorbildlich. Und hat der CDU noch vor der Entscheidung, wer das Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel macht, eine Verbesserung der Umfragewerte gebracht. Die Unionsparteien CDU und CSU gewannen laut ARD-Deutschlandtrend vier Prozentpunkte hinzu und kamen somit auf 30 Prozent.

Das Rennen machte die bisherige CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Es war ein Herzschlagfinale. In der Stichwahl gegen den politischen Wiedereinsteiger Friedrich Merz erhielt AKK, wie das eingeführte Kürzel für den zungenbrecherischen Namen lautet, 517 Stimmen (52 Prozent), ihr Konkurrent 482 (48 Prozent). Die Siegerin und die Verlierer - Gesundheitsminister Jens Spahn war im ersten Wahlgang weit abgeschlagen - riefen die Partei nach der Abstimmung einhellig zur Geschlossenheit auf. Ob dies angesichts des knappen Ergebnisses tatsächlich so sein wird, bleibt abzuwarten. Es wird davon abhängen, ob es Kramp-Karrenbauer gelingt, Friedrich Merz einzubinden. Oder ob der Wirtschaftsanwalt, dem zum zweiten Mal von einer Frau der Weg an die Spitze versperrt wurde, mit seinen Unterstützern querschießen wird.

Kramp-Karrenbauer wird von Kritikern als "Merkel 2" abgewertet. Merkel 2, schlecht? Die 1001 Delegierten haben es anders bewertet. Merz, der Mann aus der Wirtschaft, wäre die konservativere Ansage gewesen. Kramp-Karrenbauer hat sich zwar im innerparteilichen Vorwahlkampf von vielen Merkel-Positionen klar abgegrenzt, dennoch ist sie ein Signal an breitere Wählerschichten. Ein Signal an die politische Mitte, in die Angela Merkel die CDU in den 18 Jahren ihres Parteivorsitzes gerückt hat. Wie wichtig Merkel für die Partei noch immer ist, hat sich bei dem Parteitag gezeigt. Und dass ihr mit einer CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer die Bundeskanzlerschaft nicht streitig gemacht werden wird, anders als dies bei Merz wohl der Fall gewesen wäre, ist ein stabilisierender Faktor für die EU, für Europa. So gesehen hat die CDU eine Wahl für Europa getroffen.

Heute wird am CDU-Parteitag in Hamburg wieder gewählt, und zwar der neue Generalsekretär. Die frisch gebackene Parteivorsitzende hat das Vorschlagsrecht. Wen sie nomineren wird, verriet Kramp-Karrenbauer gestern noch nicht. Sobald es feststeht, erfahren Sie es umgehend auf unseren digitalen Plattformen. Morgen, Sonntag, erscheint die Zeitung in gedruckter Form nicht. Online sind wir aber rund um die Uhr im Einsatz. Und unser Außenpolitik-Redakteur und als Deutscher bester Deutschland-Kenner, Kollege Ingo Hasewend, hält Sie über den weiteren Verlauf des CDU-Parteitags am Laufenden.

Einen angenehmen, besinnlichen Feiertag wünscht Ihnen



Antonia Gössinger