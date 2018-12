Facebook

Das Thema passt gut in die Adventzeit und noch besser zu Weihnachten. Wenn der umstrittene UN-Migrationspakt am Montag in Marrakesch von über 180 Staaten verabschiedet wird, müssen zwangsläufig jene ins Eck der Unbarmherzigen verbannt werden, die den Pakt ablehnen. Wie Österreichs Regierung oder die USA. Im Hinblick auf das Weihnachtsfest, wo es bekanntlich auch um die verzweifelte Suche nach einer Herberge geht, erscheint das Nein zu einem Pakt über die Regelung von Flüchtlingen und anderen Migranten noch härter. Zumal er auch rechtlich nicht bindend ist.