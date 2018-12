Warum eine Sport-Strategie für Österreich so wichtig ist und weshalb man schleunigst darangehen muss, den Sport auch in der Kultur des Landes besser zu verankern.

Es soll nur der erste Schritt gewesen sein, Österreich zu einer Sportnation zu machen, oder gar die „Sportnation 4.0“ zu erfinden: die Vorstellung der neuen Sport-Strategie von Sportminister Heinz-Christian Strache. Dabei meinen manche, dass es gar nicht möglich sei, dem Volk per Gesetz den Sport zu verschreiben. Das mag stimmen. Tatsache ist: Österreich braucht den Sport nicht als Hilfe zu Selbstdefinition. Das war in der Nachkriegszeit wichtig, als es Sporterfolge waren, die halfen, Identität zu stiften, aber das ist in der Zwischenzeit kein Thema mehr.