Espresso"Falsche Freude" können sich manchmal als die besten entpuppen

Falsche Freunde nennt man Wörter unterschiedlicher Sprache, die sich so ähneln, dass sie zur Verwechslung verführen. Das englische „sensible“ heißt „vernünftig“, „billion“ übersetzt sich als „Milliarde“ usw. Das fiel mir ein, als ein Kollege fragte, ob meine Hose denn von „Uniqlo“ sei. Die japanische Bekleidungskette gibt es seit mehr als 50 Jahren. Das Unternehmen beschäftigt 30.000 Mitarbeitern und hat in aller Herren Länder expandiert. 2014 wagte man sich, trotz des etwas ungünstigen Namens, nach Deutschland vor und prosperiert auch dort.



Einzelpersonen haben es etwas schwerer. Der deutsche Dirigent Christof Prick nennt sich im Englisch sprechenden Raum Perick, weil der Originalname dort so gar nicht geht. Und auch Reinhold Bilgeri unternahm dereinst seine Gehversuche am britischen Markt unter einem Pseudonym. Manchmal werden falsche zu besten Freunden: „gasser“ bedeutet nämlich „ein geiler Typ“. Tja.