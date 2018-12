Facebook

Bei einem Expertenhearing wird heute in Wien über das neue Pädagogik-Paket, den Sinn von Ziffernnoten in Volksschulen, digitale Bildung und anderes beraten. Nach dem Besuch in Asien ist dem Bundeskanzler die digitale Grundbildung ein besonderes Anliegen. Dagegen klingt dann der Ruf einer Lehrerin nach der Beherrschung der Grundkulturtechniken des Rechnens, Schreibens, Lesens und ihre Warnung, dass zu viele Elfjährige sie nicht mehr gut beherrschen, fast vorgestrig.