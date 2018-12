Facebook

Man merkt, es weihnachtet schon. Sehr. Man merkt es nicht nur an dem freudvollen, herzlich-entspannten Miteinander der Menschen im Alltag. Nein, Weihnachten kommt, wenn einen E-Mails mit dem stimmungsvollen Betreff "Hast du genug von Lichtgirlande? Laser- und LED-Beleuchtung sind angekommen" erreichen.



Eine schöne Sache (von der strauchelnden Grammatik einmal abgesehen). Sich ein besinnliches Kerzlein anzuzünden, das war früher. Heute muss es LED sein. Noch besser ist da nur ein feierlicher Laser, denn: "Laserlicht zu Advent: Erhöhe das Licht des Festes, durch Knopfdrucken. Edel Licht an Wand, an Fenster – oder in einem Raum!"