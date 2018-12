Facebook

Hervorhebenswert vielbeschäftigte Keksbäcker, Kranzbinder, Kerzenanzünder und Adventkalendertüröffner!

Entschleunigung ist ein Begriff, den es früher nicht gegeben hat. Er diffundierte plötzlich von draußen herein in unser Leben, so wie Nachhaltigkeit, Internet oder zum Beispiel „Fidgets“, die vor zwei Jahren jeder haben musste und heute keiner mehr kennt. Auch Begriffe haben eine unterschiedliche Lebenserwartung. Die von „Entschleunigung“ ist hoch - proportional zur Tempobolzerei unseres Alltags, die uns ganzjährig, ganztägig und allminütlich den Atem raubt.

Warum diese Überlegung? Sie hat mit einem ganz alten Begriff zu tun, den es immer gab, zumindest in unser aller Kindheit: Advent. Die Zeit des Ankommens, damit auch die Zeit der Erwartung und der Geduld. Damals war es irgendwie heimeliger, leiser, vertrauter, es gab nicht so viel Kommerz, Marktschreierei, Oberflächlichkeit. So mag uns das im diffusen Rückblick scheinen, wenn wir zwischen Punsch, Einkaufsmarathon und Betriebsweihnachtsfeier irritiert Ausschau halten nach dem Ursprung. Vielleicht ist das auch nur die Gnade selektiver Erinnerung.

Heute ist erster Adventsonntag, christlicher Beginn der Vorweihnachtszeit, auch wenn schon seit Wochen akustisch der Schnee leise rieselt. Nur keine Panik: Es muss nicht die perfekt inszenierte Feier sein, mit dem selbst gebundenen Kranz aus duftendem Reisig, der ersten entzündeten Kerze und der festlich gestimmten Runde im trauten Familienkreis. Die tradierten Bilder können belasten, wenn sie unsere Unvollkommenheit spiegeln. Unabhängig von allem Äußeren wäre aber dieser Tag ein schöner Anlass zum Innehalten: Wofür nehmen wir uns Zeit? Leben wir so, wie wir wollen?

Es ist ein reiches, schönes Land mit vielen Möglichkeiten, leider durchtränkt mit einem Quantum Missgunst und Hass. Viel wäre gewonnen, wenn wir uns bewusst machen, dass wir hier und heute jeden Grund für dankbare Zufriedenheit haben – und daraus erwachsend beinahe eine Pflicht zu etwas mehr Friedfertigkeit.

Das wäre wohl ein Advent im Sinne des Erfinders. Oder?

Gute Zeit, gute Gesellschaft und gute Gedanken wünscht Ihnen

Ernst Sittinger

