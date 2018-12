Facebook

Pünktlich zum Start keksueller Hemmungslosigkeit beschließen Petra und ich azyklisches Verhalten und begeben uns, ehe es süßspeisenmäßig in den Infight geht, auf Entschlackungswoche in die Berge. Nett, wenn man bei so was in einem Kurhotel landet, in dem man den Altersschnitt tüchtig senkt.



In der Lobby putzen zwei ernsthafte Herren den Christbaum auf, sonst erinnert nichts an die Adventzeit, außer der großen Vitrine mit den Produkten der örtlichen Lebkuchenmanufaktur, die, wenn man zum Beispiel gerade ein paar Fastentage absolviert, eine gewisse Prüfung darstellen. Kaufen kann man die Mehlspeisen zum Glück nicht, aber man eilt halt mehrmals täglich dran vorbei, zur Morgengymnastik etwa oder zum Kneipptreten, eine Anwendung übrigens, die mit Songs wie „Locomotive Breath“ und „Großvater“ zielgruppengerecht beschallt wird.



Schön ist es hier. Einziger Wermutstropfen neben dem Hirsebrei, den man zum Frühstück essen soll, ist die Musikauswahl im Ruheraum der Sauna. Da läuft in Endlosschleife eine Tralala-Version von „Chariots of Fire“, und nach zwei Stunden ist man so weit, dass in einem innerlich alles nach einem Schießgewehr schreit, oder besser: nach einem nassen Fetzen, damit man auf der Stelle den Lautsprecher von der Decke böllern kann, weil sonst wird man wahnsinnig. Davon abgesehen ist alles sehr entspannt.