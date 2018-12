Facebook

Liebste Großmama, aus dem viel zu weit entfernten Florida kann ich dir nur schreiben, an deinem Ehrentag aber nicht bei dir sein. Das stimmt mich traurig, auch wenn es mich tröstet, dass du heute von so vielen Leuten umringt bist, die dich hochleben lassen. Als ich vor ein paar Tagen Daniel vom Kindergarten abholte, begann er plötzlich vom Leben und vom Tod zu reden. Bald waren wir in ein philosophisches Gespräch verwickelt, das weder ich noch er abbrechen wollte.