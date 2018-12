Facebook

Gestern wurde, so will es die Familientradition, der Stall aufgebaut, ab heute füllt sich die Krippe: Jeden Tag gibt’s eine Figur im Adventkalender. Den Auftakt machen Josef und Maria, dann folgen die Hirten, die Heiligen drei Könige, allerlei Werkzeug und Getier und am 24. dann das Jesu-Kind.