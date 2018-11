Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) KANIZAJ Marija-M. | 2016

Der Vater erzählt, dass in den 1930ern um die 70 Schüler in einer Klasse waren. Und wenn da jemand auch nur leicht aufgemuckst hat, setzte es teils so heftige Prügel, dass Burschen mit zerrissener Kleidung heimgegangen sind – und sich auf dem Heimweg noch Ausreden für die Eltern einfallen lassen mussten, um nicht weitere Prügel zu beziehen. Denn daheim herrschte die Ansicht, dass es schon seinen Grund haben müsse, wenn der Lehrer zuschlägt.