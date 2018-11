Wenn Inder fliegen"Terrorist an Bord" - warum man ein Selfie mit diesem Betreff eher nicht posten sollte...

Inder zeigten zuletzt generell recht kreatives Verhalten an Bord von Flugzeugen.

Yogvedant Poddar wird womöglich in nächster Zeit nicht fliegen. Der 21-jährige Inder hatte die bestechende Idee, kurz vor dem Start seiner Maschine in Kalkutta noch ein Selfie von seinem halb mit einem Taschentuch verdeckten Gesicht im Internet zu posten – mit dem Betreff "Terrorist an Bord." Den Nachsatz "Ich breche die Herzen aller Frauen" dürften die Behörden dann gar nicht mehr gelesen haben.