Ich sage mich von diesem Gericht los“, sagte ein Angeklagter am Montag in Graz. Das wäre ja einfach, wenn es so einfach wäre.

Er lehnt als radikaler Islamist die Demokratie im Allgemeinen, den Staat Österreich im Besonderen und also konsequenterweise auch die österreichischen Gesetze und das Gericht ab. Das Recht kümmert sich trotzdem um ihn und schützt ihn, ob er will oder nicht.