Zum Wesen der Welt gehören das Kommen und das Gehen. Wobei es oft an Einzelfällen hängt, was denn nun mehr zu bedauern ist. Besonderes Unrecht widerfährt der Sprache. Seltsamen Wortkreationen steht das Aussterben oft wunderbarer Begriffe gegenüber. Sie sind ihrem Schicksal wehrlos ausgeliefert. Es gibt keinerlei Schutz, keine Regeln für artgerechte Haltung, keine Proteste. Was dadurch hinscheidet, ist die Magie, die etlichen dieser Wörter innewohnt.