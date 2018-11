Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) APA/AFP/JOE KLAMAR

Experten der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse, zweifellos Instanz in Sachen Gesundheit, trauten sich nun für Messungen in Graz in die dank der Bundesregierung weiter existierenden "Mischlokale". In diesen sollen, so zumindest die Gedankenwelt des FPÖ-Vizekanzlers, Raucher und Nichtraucher in still inhalierender Eintracht nebeneinander existieren. Über Passivrauch transportierte Giftstoffe sollen automatisch vor dem Nichtraucherbereich haltmachen - das funktioniert eben nur in Österreich. Oder?