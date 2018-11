Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wann immer in der Koalition etwas schief läuft, taucht in Oppositionskreisen die Forderung auf, der Kanzler möge ein Machtwort sprechen. Übt sich Kurz in Zurückhaltung, ist er der Schweigekanzler.

Begibt sich ein Freiheitlicher rhetorisch ins politische Abseits, wird der Vizekanzler umgehend bedrängt, reinen Tisch zu machen – egal, ob es sich um einen Abgeordneten zum Nationalrat, zum Landtag, zum Gemeinderat handelt. Gerade bei der FPÖ ist die SPÖ schnell mit Rücktrittsforderungen zur Stelle.