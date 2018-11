Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Was haben sie nicht alle die Messer gewetzt. „Stürzt euch auf sie!“, lautete die Devise in ihrer eigenen Partei, nachdem Theresa May aus Brüssel ihr Brexit-Rahmenabkommen heimbrachte. Nach einer Woche, in der die Brexit-Ultras großmaulig Mays baldigen Sturz in Aussicht stellten, lässt sich summieren: Mehrere Minister, darunter ihr Brexit-Verhandler, traten aus Protest gegen den Vertragsentwurf zurück. Für ein Misstrauensvotum bekamen die Schreihälse nicht einmal das Minimum an nötigen Unterschriften zusammen. Und Theresa May, die vollkommen unbeeindruckt mitten durchs Feuer marschierte, hat zumindest die erste Runde für sich entschieden. Morgen wird sie mit ihren Noch-EU-Partnern den Einstieg in den Ausstieg besiegeln. Der Streit um Gibraltar wird das nicht mehr verhindern.