Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mensch ist ein seltsames Tier. Beispielsweise weil er andere Tiere ohne Not tötet.



Nein, ehrenwerte Fleischer, Fischer und Jäger, ihr seid damit nicht gemeint. Wer selbst Fleisch verzehrt, muss derlei Handwerk freundlich gesinnt sein. Wobei vor allem heimische Wildtiere ein würdevolles Leben haben und in der Regel einen schnellen Tod finden.



Ich rede von Tiertötungen, die sozusagen als Spaß an der Freude vonstattengehen.



Da sind einmal die sogenannten Big Five, deren Abschuss das Poesiealbum jedes Afrika-Jägers krönt. Also Löwe, Leopard, Kaffernbüffel, Elefant und Nashorn. Letztgenanntes steht, soweit ich weiß, kaum noch zur Verfügung. Gemeinsam ist diesen Tieren, dass die Menschen der nördlichen Halbkugel, also auch die Jäger, in der Regel ihr Fleisch nicht essen. Nein, es geht um sogenannte Trophäen, die sterblichen, präparierten Überreste dieser Tiere.

Zumal es meist um Fell oder Kopf geht, zieren selbige dann das Heim des wilden Waidmanns.



Das deutsche Wochenblatt „Die Zeit“ hat sich die Mühe gemacht, den Trophäen-Import über zehn Jahre hinweg zu recherchieren. (Für Österreich kann etwa ein Zehntel dieser Zahlen angenommen werden.) In diesem Zeitraum wurden 3200 Zebra- und 1600 Bärenfelle eingeführt. Die beliebtesten weil günstigsten Beutetiere.



Die Großkatzenjagd kostet weit mehr: Löwe und Leopard summieren jeweils zu rund 20.000 Euro, dennoch wurden 300 bzw. 500 Trophäen nach Hause gebracht. Verwunderlich scheint mir, dass auch 1500 Mantelpaviane präpariert in deutsche Eigenheime gelangten.



Apropos Affen: Schimpansen sind die einzige Tierart, bei der Meuchelmord nachgewiesen ist. Dass sie dem Menschen genetisch am nächsten kommen, wird in dieser Hinsicht kein Zufall sein.