Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dicke Spatzen

Letztens wieder: ein Tag, der aussieht, als hätte oben jemand vergessen, das Licht anzuknipsen. Alles dunkelgrau, sogar die Spatzen sehen aus, als verspürten sie beim Durch-den-Garten-Hüpfen starken Missmut. Vielleicht sind sie aber auch nur so grantig wegen ihrer Figurprobleme.

In meiner Nachbarschaft befindet sich die Niederlassung einer bekannten Fast-Food-Kette, dort haben sich die Spatzen angewöhnt, den Gästen im Schanigarten die Pommes abzuschnorren, und falls sich jemand einmal persönlich von den Auswirkungen einer auf Fettgebackenes konzentrierten Ernährung überzeugen möchte, kann er mit mir die Spatzen dort besichtigen gehen; sie sehen alle aus wie Kevin James, der Hauptdarsteller der TV-Serie „King of Queens“. Jedenfalls wäre dieser graue Tag einer von den unbemerkenswerten geblieben, hätte ihn nicht Uschka aufgehellt. Uschka, die ihr Badezimmer gerade sehr gründlich umgebaut kriegt und den Freundeskreis mit Fotos unterhält, die allesamt aussehen, als wäre eine Archäologenfachkommission damit beschäftigt, dort, wo einst die Wanne stand, eine reich bestückte Pestgrube auszuheben.

Sowas verschönt einem natürlich den Tag, vor allem, wenn man selber nicht diejenige ist, die bei diesem Mistwetter zum Nachbarn duschen gehen muss, in Bademantel und Badelatschen, unter Bäumen voller dicker Spatzen, die nach Pommes riechen.