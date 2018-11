Facebook

Es ist mehr als 20 Jahre her, dass ich an einem Spätsommertag zum Franziskusheim in Graz-Mariatrost fuhr, um einen 16-jährigen unbegleiteten Flüchtling aus Kamerun abzuholen. Für die Formalitäten bedurfte es nur weniger Minuten, inzwischen packte Donatien seine Reisetasche. Sie war nicht groß, dennoch fanden alle seine Habseligkeiten darin Platz.

Als Doni bei uns einzog, war Antonia, meine älteste Tochter, zwölf, meine Jüngste zwei Jahre alt. Nachdem Sophie ihre anfängliche Scheu vor dem dunkelhäutigen Jugendlichen überwunden hatte, kratzte sie ihn ein bisschen an der Wange. Sie wollte überprüfen, ob die Farbe echt war oder sie das Schwarze wegkletzeln konnte.