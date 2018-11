Facebook

© APA/GEORG HOCHMUTH

Guten Morgen!

Das war der Plan: Mittwoch das Kopftuchverbot für Kindergartenkinder beschließen, tags darauf das für Volksschülerinnen einbringen, damit das Thema nicht vom Tisch kommt. So hat es FP-Chef Vizekanzler Heinz Christian Strache in der Gratisgazette „Österreich“ am vergangenen Sonntag kundgetan. Ganz nebenbei ließ er die Aufforderung an die Opposition fallen, doch mitzustimmen. Einen Gesetzestext zum Anschauen lieferte er nicht mit, die Einladung zum Gespräch, wie man sie halt ausspricht, wenn man etwas will, fehlte auch.