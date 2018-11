Facebook

Es war ein geschickter Schachzug der italienischen Regierung. Erst versprachen Salvini und Co. den Italienern das Blaue vom Himmel herunter, um gewählt zu werden, dann erstellten sie auf Teufel komm raus ein Budget mit exorbitanter Neuverschuldung, um den Unsinn finanzieren zu können – und brachten damit die EU in eine Doppelmühle.

Entweder Brüssel lässt Rom gewähren und die teuren Versprechen bringen die ganze Eurozone in Bedrängnis, oder es nimmt den Fehdehandschuh auf und leitet ein Verfahren ein, so wie nun geschehen – dann kann sich die Regierung empören über die bösen EU-Bürokraten, die den armen Italienern nicht einmal die Butter auf dem Brot gönnen.

Das EU-Verfahren, für das es freilich keine Alternative gibt, liefert Salvini und seinen Leuten genau die Munition, die sie für die EU-Wahlen brauchen. Die Rechnung dafür wird früher oder später aber präsentiert. Zumindest den Italienern.