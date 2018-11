Steiermark will totalen Schutz des Fischotters aufweichen

Der Streit harrt seit Jahren einer Lösung: Auf der einen Seite Naturschützer, die nicht zulassen wollen, dass geschützte Tiere abgeschossen werden. Auf der anderen Seite Fischer und Teichbesitzer, die sich durch ebendiese Tiere um ihre Arbeitsgrundlage gebracht sehen. Oder auf die politische Ebene gehoben: ein für die Fischerei zuständiger Landesrat, der den tierischen Fischräubern am liebsten sofort an den Pelz will, und ein für Naturschutz zuständiger Landesrat, der auf der Unversehrtheit dieses Pelzes beharrt.