Guten Morgen!

Das wird heute ein etwas fiebriger, irrationaler Tag. Der erste Siebenfach-Jackpot in der Geschichte der Lotterie wird ausgeschüttet. Auf den Solo-Sechser warten 14 Millionen Euro. Das weckt milieuübergreifend Sehnsüchte und Träume, die vor allem die Lotterien und der Finanzminister real monetarisieren dürfen. Für beide ist der Tag ein echter Traum. Zuletzt zählte man 220 Transaktionen pro Sekunde. Das Wohlergehen eines Landes ist kein fiebersenkender Faktor. Der Morgenpostler hat sogar auf den Schreibtischen von Leitenden Staatsanwälten oder Ministern schon ausgefüllte Lottoscheine entdeckt. Aus mathematischer Sicht ist die kollektive Spiellaune natürlich ein Flashmob der Unvernunft. Die Wahrscheinlichkeit, mit einem Tipp das große Los zu ziehen, ist so verschwindend gering (eins zu acht Millionen), dass die Teilnahme bei nüchterner Betrachtung eine Vergeudung an Zeit, Weg und Geld ist. Aber weil das für jeden gilt, gewinnt das aussichtslose Unterfangen wieder etwas Egalitäres, Reizvolles. Die Aussichtslosigkeit ist basisdemokratisch. Austricksen lässt sie sich im übrigen auch nicht: Um alle acht Millionen Möglichkeiten abzudecken, müsste man länger als ein Jahr ohne Unterbrechung Kreuzerln machen. Vielleicht geht es bei dieser unterhaltsamen, vernunftbefreiten Massenveranstaltung einfach um den prickelnden Genuss genau dieser Zeitspanne zwischen Abgabe und Ziehung: Als das Hoffen noch geholfen hat. Für diese Illusion zahlt man.