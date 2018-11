Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Was die große Kinderbuchautorin Astrid Lindgren am gestrigen Weltkindertag gesagt hätte, wenn sie noch lebte? Vor genau 40 Jahren hat sie in ihrer großen Rede bei der Verleihung des Friedenspreises Millionen von Eltern mit ihrer Forderung nach einem Gewaltverbot verstört. Weil damals das Schlagen noch oft zur elterlichen Erziehungskultur gehörte. Und heute? Heute könnte sich die Pippi-Langstrumpf-Erfinderin über Gesetze freuen, die das Schlagen von Kindern seit Langem unter Strafe stellen. Und dennoch müsste sie an Tagen wie dem Weltkindertag weiter flammende Reden gegen Gewalt halten.