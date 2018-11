Facebook

Liebe Leserin, lieber Leser!

Am Sonntagvormittag hatte Sebastian Kurz selbst zum Hörer gegriffen, um sehr leidenschaftlich seine Gegensicht darzulegen. Der Kanzler hatte sich durch den Leitartikel über Auswüchse in der Abschiebepraxis persönlich herausgefordert gefühlt. Vor allem die Feststellung, er lasse sich durch die ideologische Rigorosität des Koalitionspartners weit nach rechts treiben, reizte den Kanzler zum energischen Widerspruch. Er sei es, der in der Regierung die Grenzpfähle des Zulässigen einschlage, er schreite ein und setze klare öffentliche Zeichen, wenn die FPÖ diese zu verschieben versuche. Es war ein intensives, langes Telefongespräch. Der Sonntagskaffee wurde kalt.

Es ist bemerkenswert und spricht für das Vis-a-Vis, dass der Bundeskanzler noch am selben Tag, nur wenige Stunden später, seine behauptete Haltung und Grenzziehung tatsächlich wahr machte, und zwar öffentlich. Sebastian Kurz traf den amerikanischen Financier, Philanthropen und Demokratieförderer George Soros. Das ist jener Mann, der zur Zielscheibe antijüdischer Verschwörungstheorien und übler Kampagnen geworden ist. Auch die FPÖ hatte sich zwischenzeitig an ihnen beteiligt. Aus Ungarn ist Soros mit seiner von ihm gegründeten Privatuniversität regelrecht vertrieben worden. Er wurde Opfer einer widerwärtigen, staatlich sanktionierten Dämonisierung.

Daher war der Arbeitsbesuch zwischen Kurz und Soros samt Ankündigung, die Universität ab dem Herbst 2019 nach Wien zu holen, mehr als ein Routinetreffen. Es war ein wichtiges, notwendiges Zeichen, das der Kanzler ungeachtet der gesichtslosen Hassbotschaften, die er im Nachhall erntete, gesetzt hat. Die Begegnung war ein Statement nach innen wie nach außen.

Gut, dass der Sonntagskaffee kalt wurde.

Herzlich,



Ihr Hubert Patterer

