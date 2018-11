Facebook

Das war knapp, gestern. Schneefall auch in Graz, zum Glück so leicht, dass er nicht auf den Straßen liegen geblieben ist. Am Vormittag war der Plabutschtunnel wegen eines defekten Lastwagens länger gesperrt, der Umleitungsverkehr rollte durch Graz. Viel hat nicht

gefehlt für ein ähnliches Szenario wie im vergangenen Februar, als Schneefall den Stadtverkehr lahmlegte.



Heute könnte es heftiger kommen, der Schnee auch auf den Straßen liegen bleiben. Die Räumdienste im ganzen Land sind gerüstet – nicht nur für heute, sondern für die ganze Saison.