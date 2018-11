Facebook

Eigentlich sollte es gar kein Thema sein. Wozu sollten kleine Mädchen im Kindergarten und in der Schule Kopftücher tragen? Weil die Eltern es so wollen? Weil sie vor männlichen Blicken geschützt oder als Musliminnen erkennbar sein müssen? Carla Amina Baghajati, Frauenbeauftragte der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, weist religiöse Begründungen zurück. Das Tragen des Kopftuchs als religiöses Symbol setze „geistige und körperliche Reife“ voraus.