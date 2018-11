Facebook

Bekanntlich lässt sich die Gegenwart oft ganz gut aus der Vergangenheit erklären. Beamen wir uns also kurz zurück ins Jahr 2016: In den USA tat sich da nach den Präsidentschaftswahlen langsam das Ausmaß der Manipulation durch russische Hacker auf: geknackte Computernetzwerke bei den Demokraten, Eingriffe in Hillary Clintons Kampagne, groß angelegte Manipulation der öffentlichen Meinung in einem von zwei Dritteln der US-Öffentlichkeit als Nachrichtenquelle genutzten Medium: Facebook.