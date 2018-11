Facebook

Jetzt hat also auch der Kanzler jene Abschiebung um fünf Uhr früh in einem Dorf in Vorarlberg kommentiert, bei der eine schwangere Frau kollabierte, ins Spital gebracht wurde und von ihrem dreijährigen Kind getrennt wurde. „Unfassbar“ nannte er gestern in Bregenz die Trennung von Mutter und Kind. Verantwortlich sei allerdings nicht das Innenministerium, sondern die Behörde vor Ort, die darauf achten müsste, dass Kinder nicht von ihren Müttern getrennt werden. Also sollte auch keiner das Innenministerium in Wien dafür verantwortlich machen. Worauf nun der Landesrat der Grünen dem Kanzler „absolut schäbiges“ Verhalten vorwirft, weil er sich „als Politiker hinter Beamten versteckt“.