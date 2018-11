Facebook

Noch zwölf Tage. Keine aufregende Zahl, aber eine, die langsam den Countdown einläutet. Noch zwölf Tage bis das erste Türchen, Sackerl oder Packerl endlich fällig ist.

Ein Adventkalenderkauf ist längst kein Spaziergang mehr. Die feilgebotene Auslese mitsamt der ganzen Auswüchse passen in keine 24 Tage, sie sind den Kinderschuhen längst entwachsen. Im Adventkalender-Business gibt es nichts, was es nicht gibt: Es geht beim Warten aufs Christkind um die Wurst. So ein Kalender kann gefüllt sein mit Bier-, Gin- oder Likörfläschchen, mit Parfumproben oder Nagellack. Er kann scharfe Soßen, fruchtigen Essig, Salz oder Pfeffer, Powerriegel oder Porridge enthalten. Zusammenklappbare Werkzeuge für Handwerker, extravagante Frühstücksköstlichkeiten für Pensionisten oder undefinierbares Sexspielzeug. Früher öffnete der Adventkalender einem eine Tür in die Kindheit, heute sperrt er in erster Linie die Portemonnaies weit auf.