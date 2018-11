"Wenn man ertappt wird, löscht man das Video - und geriert sich in eigenen Kreise als Opfer des Gutmenschentums"

Facebook

Der Auftritt des Vizekanzlers war an Unverforenheit nicht zu überbieten. Da geißelt FPÖ-Chef Strache im Pressefoyer lang und breit das Internet als „rechtsfreien Raum“, klagt, dass sich so mancher User unter dem Siegel der virtuellen Anonymität zu untergriffigen Postings hinreißen lässt, aus denen Häme und Hass trieft. Beiläufig erwähnt der Vizekanzler, dass er und seine Frau im Internet hetzerischen Attacken ausgesetzt sind. Strache plädiert einmal mehr für ein „digitales Vermummungsverbot“ (welch‘ skurrile Wortkreation), solche Personen sollte umgehend zur Verantwortung und Rechenschaft gezogen werden können.

Dass gerade in den politischen Foren des Internets die inhaltliche Kritik an Strache und seinen Parteifreunden oft menschenverachtende Ausmaße annimmt, lässt die Frage aufkommen, ob die Sozialen Medien tatsächlich die Rolle der modernen, griechischen Agora – als Ort des gepflegten, hitzig geführten gesellschaftspolitischen Diskurses – übernommen haben oder ob solche Plattformen - man denke an die Polarisierung auf Twitter - nicht zu Stätten des digitalen Schlammcatchens verkommen sind.

Warum Strache kein Mitleid verdient? Es sind genau die Freiheitlichen, die die Sozialen Medien als Stätte des Hasses missbrauchen. Während der Anti-Shitstorm-Gipfel im Kanzleramt im Beisein des Vizekanzlers tagte, stellten die Freiheitlichen ein rassistisches Mini-Video ins Netz, in dem die türkischstämmigen Migranten als E-Card-Trickser verunglimpft werden - pauschal. Die FPÖ greift zu Methoden, die Strache zeitgleich beklagt. Geht’s noch?

Dem entschuldigenden Einwand, in der FPÖ-Zentrale hätten die Kontrollinstanzen versagt, ist wenig Glauben zu schenken. Umso schlimmer, sollte es tatsächlich so sein: Welch Geisteskind sind jene freiheitlichen Mit- und Zuarbeiter, die solche rassistischen Videos entwickeln?

Man wird allerdings den Verdacht nicht los, dass es sich nicht um einen Betriebsunfall handelt, sondern Ausfluss einer blauen Doppelstrategie ist, die da lautet: Als Regierungspartei nehmen wir eine staatsmännische Rolle ein, die uns so manchem schmerzhaften Kompromiss (TTIP, EU, etc) auferlegt. Subkutan, in den Sozialen Foren, die die eigentliche Kommunikationsplattform der Freiheitlichen darstellen (die klassische Medien spielen eine untergeordnete Rolle), liebäugelt man weiterhin mit seinem ausländerfeindlichen, ethnozentristischen USB. In der Hoffnung, dass es unter der Wahrnehmungsschwelle bleibt. Wenn man ertappt wird, löscht man Video oder Posting – und geriert sich in den eigenen Reihen als Opfer eines „Gutmenschentums“, das den Diskurs bestimmt und Abweichler straft. Das umstrittene Video hat fast eine Million Klicks generiert – und der FPÖ wohl keine einzige Wählerstimme gekostet.

Auf Dauer wird die ÖVP einen solchen Spagat nicht mittragen können. Langfristig gerät die ÖVP unter Druck, nicht die FPÖ.