Weihnachtsfilme gehören wie Lebkuchen zu Weihnachten. Warum also noch warten? Verabreichen Sie sich eine Extraportion Zucker ohne Kalorien!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Klassiker unter den Weihnachtsfilmen: "Tatsächlich Liebe" © ORF

Das war im Vorjahr ein Bohei, als Netflix sich darüber amüsierte, dass 53 Zuschauer gleich an 18 Tagen hintereinander die Weihnachts-RomCom (Romantic Comedy) „The Christmas Prince“ streamten. Aber scheinbar waren die 53 Zuschauer nur die Spitze des Christbaums, denn heuer hat der Streamingdienst schon Anfang November die ersten selbst produzierten Weihnachts-RomComs auf die Plattform gestellt. Da muss es also ordentlichen Bedarf geben. Woher die das wissen? Unwahrscheinlich, dass das für gewöhnlich gut informierte Christkind gepetzt hat, da war wohl eher der Chefdenker von Netflix am Werk und der heißt: Algorithmus. Und dem entgeht bekanntlich nicht das geringste Userverhalten.