Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Liebe Leserin, lieber Leser!

Guten Morgen aus Oslo, wo sich der Klimawandel noch nicht herumgesprochen hat. Es ist nass, kalt und zugig. Alle zehn Minuten setzt Regen ein. Aus den Geschäften leuchten blinkende Rentiere. Die Titelseite der Tageszeitung „Aftenposten“ zeigt ein Schlachtfeld aus dem Ersten Weltkrieg, dessen Ende vor hundert Jahren auch im Norden ein Thema ist. Ein Gewehrlauf steckt senkrecht im Erdreich, er dient einem besitzerlosen Soldatenhelm als Ablage.

Wir sind hier, um an sie zu denken. Norwegen ist ein guter Ort, das zu tun. Es ist ein Land mit einem hohen Bildungsgrad und einer ausgeprägten digitalen Kultur. Das sieht man am Flughafen mit seinen riesigen Vidiwalls, in den Zügen, die Abflugzeiten und Neuigkeiten einblenden, in Restaurants oder in den Hotels, wo man Taxis über frei benutzbare Tablets bestellen kann. Der Alltag ist digital.

„Wer hat mich schon gehört“, fragt Pal Nedregotten die Gäste, um auszuloten, ob er seinen Vortrag variieren soll. Der Zeitungsmanager ist Vizepräsident des erfolgreichen Regionalmedien-Konzerns Amedia. Das Unternehmen ist das, was Santiago de Compostela für spirituelle Ich-Suchende ist: eine der begehrtesten Pilgerstätten für europäische Medien, um den goldenen Weg in die Zukunft zu erkunden. Fast im Wochentakt erzählt Nedregotten internationalen Branchenkollegen die Erfolgsstory seiner Mediengruppe und landet am Ende stets beim Hit der Stunde, den Live-Streams der lokalen Fußball- und Nachwuchsligen, die die Verwandten in digitale Cheerleaders und neue Abonnenten verwandelt.

Noch vor wenigen Jahren blickten die 62 regionalen Blätter des Konzerns angesichts horrender Auflagenverluste in den Abgrund, heute ist Amedia europaweit führend beim Vertrieb von Digital-Abos für Lokalzeitungen. Besser performen weltweit nur die New York Times oder das Wall Street Journal. 500.000 Leser sind multimediale Abonnenten, das sind zehn Prozent der Einwohner Norwegens. 130.000 nutzen ausschließlich die digitalen Angebote, fast 400.000 konsumieren die Bezahl-Inhalte auch auf Papier. Die neue digitale Leserschaft hat die Marken um zwanzig Jahre verjüngt. Es sind viele darunter, die kulturell nie zum Gedruckten gegriffen hätten. Die befürchtete Kannibalisierung hat nicht stattgefunden.

Wie Phönix der Asche entstieg? Durch Daten-Management, das aus registrierten Zufallslesern loyale Abonnenten macht, durch die Abkehr von Klickfänger-Manövern, die nur billige Oberflächen-Reize erzielen, aber die Lesezeit nicht verändern, durch konsequente Auswertung der Inhalte und deren Nutzung anstelle des Bauchgefühls sowie durch eine radikale Emanzipation von mentalen Prägungen. Nedregotten: „Das Hauptprodukt ist nicht die gedruckte Zeitung. Das Hauptprodukt ist relevanter Journalismus. Für den sind die Leute bereit zu zahlen, mehr als für Netflix oder Spotify.“

Journalismus ist kein Geschäft und dürfe auch keines sein, schrieb Karl Kraus. Er irrte, und das ist ermutigend.

Es grüßt Sie herzlich,



Hubert Patterer

PS: Die Kleine Zeitung ist mit knapp 30.000 digitalen Abonnenten führend in Österreich, 356 entschieden sich gestern zu einem digitalen Probeabo.

Newsletter abonnieren Newsletter aus der Chefredaktion E-Mail Adresse Code schwer lesbar? Neu laden