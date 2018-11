Was die Menschheit wirklich braucht...

Lange schon vermutete man Stagnation, selbstzerstörerische Orientierungslosigkeit gar. Nun gibt es neuen Sinn im Leben der Menschheit: Samsung stellte das erste faltbare Handy vor. Biegsam, supersmart, eine wahre Verheißung. Konkurrent LG präsentierte indes zusammenrollbare Fernseher.

Wir sagen: Da muss noch mehr gehen. Mit Erfindungen, die wirklich inspirieren. Her mit Smartphones, die vor allem mit sich selbst telefonieren und so der Menschheit ihre Offline-Zeit (wer erinnert sich?) zurückgeben. Flugzeuge nur mit Fensterplätzen. Zeitscheibenbremsen, mit denen sich die schönen Momente in Superzeitlupe genießen lassen. Einmal-Brausetabletten gegen alle Krankheiten. Raumspray mit Meeresrauschen. Blauer-Himmel-Generatoren.

Ebenfalls überfällig: verpflichtende Eignungstests vor Antreten des US-Präsidentenamtes. Sich augenblicklich selbst vernichtende Hasspostings. Überhaupt: Erweiterbare Gehirne wären ein Versprechen an unsere Zukunft!