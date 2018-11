Facebook

In eine äußerst heikle Phase mündet in diesen Wochen die Koalition. Hinter den Kulissen wird über den Umbau der Mindestsicherung und der Notstandhilfe verhandelt. Während die ÖVP – vielleicht in der Meinung, dadurch dem Mittelstand, der steuerlich besonders stark belastet ist, einen großen Gefallen zu machen – eine härtere Gangart einschlagen will, steht für die Freiheitlichen viel auf dem Spiel: Wie kann man das System so gestalten, dass nur die sogenannten „Durchschummler“, also jene, die das System schamlos ausnutzen, bestraft werden, während jene, die unverschuldet in die Arbeitslosigkeit oder in die Armut geschlittert sind, weiterhin auf ein engmaschige Sozialnetz bauen können?