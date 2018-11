Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Als ich meine Runden durch die sozialen Netzwerke drehte, entdeckte ich, dass eine Facebookfreundin ein Foto von meinem Auftritt bei der Maturaball-Polonaise postete. Sie war einmal mehr als Facebook-Freundin, nämlich Sitznachbarin in der Galeere namens Oberstufe und Tanzpartnerin bei dieser Polonaise. Es ist zwar lang her, die Farbfotografie hatte sich leider aber schon durchgesetzt. Leider, weil ich einen zartrosa Kummerbund (und eine Frisur zum Gotterbarmen) trug.



Die Ära war modemäßig nicht die bedeutendste und trotzdem erinnert man sich mit einem stillen Lächeln an die Zeit, als man sich mit einem Ball das stressige Prüfungsjahr erträglich machte. Das Betrachten aktueller Maturaballbilder zeigt, dass sich nicht viel geändert hat. Fröhliche Gesichter, ein bisschen Stolz, ein bisschen Schalk. Wie schön. Aber, so möchte man den jungen Leuten zurufen, hütet euch vor Leuten, die meinen, zartrosa Kummerbünde seien kleidsam!