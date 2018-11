Facebook

Liebe Leserin, lieber Leser!

Ein Besuch beim Bundespräsidenten ist immer noch etwas Besonderes, auch wenn es für Journalisten zum Berufsleben gehört. Das beginnt schon beim Warten im Schlafzimmer Maria Theresias. Alexander Van der Bellens Pressesprecher Reinhard Pickl-Herk gestattete dem Gast ausnahmsweise, den kleinen Wandaltar schräg gegenüber des Portraits der Kaiserin zu öffnen. Der Altar ist ein Relikt aus der Regierungszeit ihres Sohnes Josef II., der ihn für seinen unwillkommenen Gast, Papst Pius VI., anfertigen ließ. Der Papst, der den Kaiser drängen wollte, auf seine radikalen Reformen zu Lasten der Kirche zu verzichten, sollte nicht zu oft mit der Bevölkerung in Kontakt kommen und lieber im Haus die Messe feiern. Dann ist da noch die Uhr, deren Zeiger sich verkehrt herum drehen, damit die Kaiserin vom Bett aus über einen Spiegel die Zeit richtig ablesen konnte. Und die roten Tapeten natürlich, die dem von historischen Auftritten geschwängerten Ambiente die einschüchternde Note verleihen.

Das Arbeitszimmer des Präsidenten, in dem einst Josef II. residiert hatte, wirkt verändert. Ein grauer Tisch, schlank und elegant, ersetzt das barocke Möbel, das bisher dem Präsidenten gedient hatte. Auch die Stühle sind in der Republik angekommen, hundert Jahre nach deren Ausrufung. Irgendwie habe ihn das schwere habsburgische Ambiente dann doch mit der Zeit gestört, gab der Bundespräsident zu. So ließ er den Pomp eben brechen, ohne in die Struktur der Gebäude einzugreifen.

Nach dem Gespräch, in dem der Präsident andeutet, durchaus an einer Verlängerung seiner Amtszeit in vier Jahren interessiert zu sein, erzählt Van der Bellen eine Anekdote aus den Anfängen seiner Dienstzeit. Die Beamten, die ihn im weitläufigen Haus herumgeführt hatten, erzählten ihm unverblümt, in seinem neuen Büro sei einst Kaiser Josef II. hingeschieden. Van der Bellen trug's mit Humor. Morbidität ist ja auch eine der österreichischen Eigenheiten, die er in seiner Rede zum Nationalfeiertag so gepriesen hatte.

Einen geruhsamen Samstag wünscht Ihnen



Thomas Götz

