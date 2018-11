Facebook

Am Telefon

Unlängst hatte ich mit meiner Mutter einen unnötigen und unnötig heftigen kleinen Disput am Telefon; er endete mit der grußlosen Beendigung des Gesprächs. Früher einmal hätte das zwischen uns zu einer längeren Erhitzung geführt; ich beleidigt, sie beleidigt, und das unter zwei Naturbegabungen im Stursein.



Heutzutage aber ist man, z. B. dank Whatsapp und SMS, deutlich rascher wieder versöhnt. Man schreibt was Nettes und kriegt was Nettes zurück, keiner muss sich so preisgeben wie beim Versöhnungsgespräch und nachher geht man, was schön ist, eine Zeit lang besonders sachte miteinander um. Auffällig ist, wie selten die Leute den Respekt, den sie für sich einfordern, auch zu erweisen bereit sind.